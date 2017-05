«I fa mal il cor da stuair bittar davent plantinas»

Oz, 9:19

Selina Chistell

Il return da l’enviern ha procurà per temperaturas fraidas e ha laschà schelar il terren. Uschia èsi per tut quels che lessan gugent far iert da ver pazienza avant che savair volver l’iert e plantar las plantinas. Era per ortulans è la situaziun actuala precara.