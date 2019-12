En ils onns vargads è il dumber da turists creschì. Il dumber da persunal spezialisà da gastronomia sbassa perencunter. Era quest enviern resta la mancanza da persunal en hotellaria e gastronomia in problem actual.

Differenzas tranter regiuns

Andreas Züllig, il president da «hotelleriesuisse», declara la situaziun actuala uschia: «Sch’ins mira ina giada sin ils portals online da plazzas vesan ins che bleras plazzas èn anc vacantas.» Cunzunt dovria bler persunal da service e cuschiniers. En las regiuns perifericas e per ustarias da muntogna saja i il pli grev da chattar persunal adattà. Ils «hotspots »dal turissem sco Tavau e Son Murezzan hajan perencunter pli pauc difficultads. Vitiers vegn ch’i dettia adina pli pauc persunal dal exteriur ch’han fin qua adina anc savì emplenir las plazzas restantas. Ussa è il standard da viver era carschi là, uschia sa decida la glieud da betg far la liunga via tar nus en Svizra e resta a lavurar en la patria.

Far la professiun pli attractiva

Cunquai ch’i dettia adina pli paucs lavurers dal exteriur che vegnian tar nus a lavurarIl president da «hotelleriesuisse» è da l’opiniun ch’i na sa tracta betg d’in problem a curta vista. Uschia prend ins en mira las generaziuns giuvnas. Cun dis da portas avertas ni fufragnadis d’emprova vulian ins far attent sin l’attractivitad dal mastergn.

RTR actualitad 06:00