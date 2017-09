Il Cussegl grond na vegn betg pli pitschen – il mument

I resta tar 120 parlamentaris – las deputadas ed ils deputads dal Cussegl grond han refusà ina moziun da la PS che vuleva reducir il dumber sin 90. Ils socialdemocrats na dattan dentant betg si.

In parlament pli pitschen haja l'avantatg che la lavur saja pli effizienta. Ultra da quai haja il chantun Grischun modernisà sias instituziuns, quasi smesà il dumber da vischnancas, creà novs districts, dentant tar sasez na haja il parlament betg fatg refurmas. Cun quels arguments ha la PS vulì trametter ina moziun tras il parlament, ina cun l'intenziun da reducir il Cussegl grond da 120 sin 90 persunas. Dentant n'han las grondas partidas PLD, PCD e PBD betg sustegnì la PS.

La moziun è be ina «Mogelpackung»

Pliras deputadas e deputads han argumentà cunter la moziun da la PS. La effizienza d'in parlament n'haja da far nagut cun il dumber dals commembers, mabain cun la disciplina da quels, ha per exempel ditg la deputada Brigitta Hitz-Rusch da la PLD. Ultra da quai han differents deputads er exprimì lur dubis che las regiuns periferas ubain era las cuminanzas linguisticas pudessan perder represchentants en il parlament. Insumma: La moziun da la PS saja be ina «Mogelpackung», quella saja numnadamain «puspè in'emprova da midar sistem da eleger dal maiorz al proporz», di Ueli Bleiker da la PBD.

Il pievel duai decider

Cunquai ch'il parlament ha ditg «na» a la pretensiun da la PS vegn quella a lantschar proxima mesemna ina iniziativa cun il titel: «Reducziun dal Cussegl grond: 90 deputads èn avunda» - lura duai il pievel decider en chaussa.

