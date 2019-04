El po salvar la vita. Ma co dovran ins in defibrillatur e nua sa chattan quels exact?

Co duvrar in defibrillatur

Ina defibrillaziun (ensemen cun reanimaziun manuala) entaifer 5 minutas suenter in collaps engrondescha la schanza da surviver per 75%.

I na dat betg ina survista generala nua ch’i dat defibrillaturs.

L’apparat vegn signalisà cun tavlas verdas cun ina crusch alva sisum dretg ed in cor alv giusut sanester (cun en in chametg).

Sche insatgi collabescha ed ins sa ch’in defibrillatur è en vischinanza, immediat ir/far ir insatgi per quel.

Cun in schoc, cun impuls electrics, po il defibrillatur puspè reactivar la funcziun dal cor. En salas d’operaziun e staziuns intensivas chattan ins l’apparat exact sco en mintga ambulanza. L’istorgia dals defibrillaturs va enavos enfin ils onns 1930. Il cardiolog nordirlandais Frank Pantridge aveva alura ils onns sessanta fatg stim che la gronda part da morts pervi da in’attatga dal cor datti entaifer l’emprima mes’ura suenter l’attatga. Uschia ha el producì l’emprim defibrillatur purtabel l’onn 1965.

Dapi ils onns novanta vegnan ils defibrillaturs era plazzà en lieus publics, per exempel sin staziuns, en grondas fatschentas u stadions da sport. Uschia èn ils defis, sco els vegnan era gugent numnads, accessibels per in e scadin, sch’i vegn tar in cas urgent.

