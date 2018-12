Il DRG n’ha da far nagut cun il Rumantsch Grischun

Or da Telesguard dals 07.12.2018.

L’idea per in idioticon rumantsch han la Societad Retorumantscha ed il indogermanist Robert de Planta gì. De Planta ha rimnà sco emprim pleds e locuziuns, era cun in questiunari cun passa 10’000 dumondas ch’el ha tramess en las regiuns.

Passa 1000 stgatlas aifer passa 100 onns

1904 ha Florian Melcher cumenzà sia lavur sco emprim redactur dal DRG. Il chantun grischun è sa participà cun ina contribuziun annuala da 1500 francs, la Confederaziun cun 2500 francs. Oz chatt'ins radund 2 milliuns documents en passa 1000 stgatlas grondas sco stgatlas da chalzers. Actualmain lavuran 10 persunas per il DRG. L’emprim tom è cumparì l’onn 1939, ed enfin oz datti 13 toms, dad «A» enfin «Michael».

Finamira e public en mira

L’intenziun dal DRG è da preservar la lingua rumantscha periclitada, dentant era da promover la confidenza da mintga Rumantscha e Rumantsch. L’idioticon rumantsch gida era sco basa per dicziunaris e grammaticas regiunalas, e per novs pleds rumantschs. Duvrads vegn il DRG surtut da scienziads da differentas spartas: romanists, dialectologs, istorichers e da tut quels che s’interesseschan per la linga rumantscha.

