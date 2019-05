En il rom da l'acziun «Uni per tuts» da la HTW han uffants pudì laschar liber la fantasia e zambregiar tut quai ch'è vegnì endament. Finamira era da construir in Grischun dal futur cun las ideas d'uffants.

En l'emprima discussiun han ins uffants pudì far lur propostas: Viver en ina chasa sin l'aua, sut l'aua, en l'aria u er chasas da roboters. Cura ch'ils uffants han silsuenter zambregià lur chasas da fantasia han els gì anc dapli ideas. Per exempel: Chastels cun zombies, stadions da ballapè, centers da cumprar en u er raubas abstractas sco ina chasa or d'ina stanga da zutger u er ina chasa ch'ins po far invisibla.

Suenter dus uras zambregiar han ils uffants lura mess ensemen lur dachasas da siemi sin ina charta. Uschia han els construì in Grischun futur tenor lur imaginaziuns. Ils ins pli datiers da la citad ils auter plitost ora en la natira nua ch'igl è pli ruassaivel.

Maletg 1 / 4 Legenda: Ina chasa sin ina planta. RTR, Natalia Murtas Maletg 2 / 4 Legenda: La fantasia n'ha nagins cunfins. RTR, Natalia Murtas Maletg 3 / 4 Legenda: Il Grischun futur sco quai ch'ils uffants al imagineschan. RTR, Natalia Murtas Maletg 4 / 4 Legenda: Il siemi d'in agen chastè. RTR, Natalia Murtas

RR actualitad 11:00