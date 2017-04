Il Grischun va a spass

Sut quest motto ha il post per la prevenziun da sanadad dal Grischun lantschà in'acziun per senioras e seniors. En ina broschura preschenta il post 18 spassegiadas simplas, repartidas en l’entir Grischun. Oravant tut pensiunads cun pauc moviment duain vegnir animads da far regularmain spassegiadas.

Il chantun na less betg perscriver a senioras e seniors da sa muventar dapli. L’acziun duai appellar a l’atgna responsabladad. In studi dal chantun mussa che 70% dals pensiunads sa muventa regularmain, 20% sa mova be darar e 10% insumma betg. E gist ils 30% che sesan pli gugent sin canapé less la campagna animar da giudair dapli la natira.

Ina spassegiada inspirescha corp e spiert

Ch’ina spassegiada sa esser fitg inspiranta, savevan gia Ludwig van Beethoven, Friedrich Nietzsche ni Steve Jobs. Ed era ils represchentants da l’acziun, cusseglier guvernativ Christian Rathgeb, Renato Fasciati, directur da la viafier retica ed Alois Vinzens, il schef da la banca chantunala Grischuna, sa laschan inspirar durant ina spassegiada.

« Jau hai adina cun mai in bloc da notizias per nudar las inspiraziuns durant ina spassegiada. » Christian Rathgeb

schef dal departement da sanadad dal Grischun

« Durant mia dissertaziun giev’jau adina puspè a far ina spassegiada. Suenter pudev’jau scriver quatter paginas en ina » Dr. Renato Fasciati

directur da la Viafier Retica

« Mintgatant han ins era in raschieni cun in’autra persuna durant ina spassegiada ed uschia naschan novas ideas. » Alois Vinzens

CEO Banca chantunala Grischuna

Broschura era per rumantsch, sin dumonda

La broschura da l’acziun cuntegn 18 rutas simplas. Latiers èn mintgamai era descrittas variantas pli lungas. Tuttas spassegiadas èn accessiblas cun ils meds publics. En la broschura sa chatta ina charta per viagiar durant dus mais gratuit cun ils meds publics per far las spassegiadas. E cun spassegiar sin las rutas simplas da piz a chantun, pon ins rimnar bustabs che furman a la fin la soluziun da la concurrenza ch’ì dat latiers.

La broschura vegn tramessa en varga 30’000 chasadas a tut ils seniors grischuns per tudestg u talian. La varianta rumantscha pon ins empustar direct tar l’uffizi da sanadad dal Grischun ubain telechargiar ella via il link a dretga.