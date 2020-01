Il luf polarisescha. I dat quels che vulan proteger el per mintga pretsch ed i dat quels che vulan vesair el mort. In’opiniun tranteren na datti betg. Christian Ruch, ch'è soziolog ed istoricher, è da l’opiniun che la societad n’è betg pli capabla da far in discurs tar temas emoziunals.

Il svilup tecnologic influenzescha

Il tema luf è omnipreschent. Cunquai che la glieud dal Grischun s’identifitgescha cun la natira ed ils animals, interessescha els era il luf. E tge che interessescha la populaziun, interessescha era las medias. Quellas produceschian uschia adina dapli cuntegn. Mintga pass dal luf munta ina novitad.

Tar quella unda d’infurmaziuns che vegn tranter auter era sur las raits socialas ed insumma sur l’internet èsi grev da sa tegnair cumplettamain sin il current. Tenor Christian Ruch saja il carstgaun exponì a memia bleras infurmaziuns per crear in'atgna opiniun. Uschia daventa la decisiun «per» u «cunter» il luf ina decisiun ord il venter.

Il carstgaun n'haja nagina energia da persequitar mintga infurmaziun ch’exista ed uschia sa fidia el sin ils fatgs ch’el enconuschia gia e daventia resistent ad auters.

Las fronts vegnan pli diras

Questa vista limitada po lura procurar per malchapientschas tranter las duas partidas. Per betg dar suenter als agens arguments daventan las fronts pli diras e las opiniuns divergeschan adina dapli. Fin ch’i nascha ina realitad confusa tranter fatgs e ficziun. Tenor il sociolog è quai privlus per ina democrazia. Sch’ina gruppa vesa in problem tar in tema e l’autra betg, lura vegn politisà cun differents fatgs che l’autra partida enconuscha betg ed uschia manca gia il fundament per elavurar ina soluziun.

RTR actualitad 07:00