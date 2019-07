L’ambassadur da l’aua e nudader d’expediziun, Ernst Bromeis, vul nudar durant ils proxims dus mais tras il Lai Baical en la Sibiria. Cun questa expediziun «Baical» vul el gudagnar dapli ambassadurs da l’aua sin l’entir mund che s’engaschan per quest med custaivel da noss planet.

Ernst Bromeis oriund dad Ardez en l’Engiadina Bassa va cun grond respect en questa expediziun. Quai na saja betg da cumparegliar cun tut quai ch’el haja fatg fin ussa, di Bromeis en il rom dal Miracul Blau. Bromeis vegn accumpagnà durant quest temp en la Sibiria d'in pitschen team. En l’aua è el dentant sulet. El noda senza accumpagnament d’ina bartga.

Ernst Bromeis s’engascha dapi la fin dal 2007 per l’aua. Avant passa 10 onns ha el fundà «Il Miracul Blau». Ses emprim project ha el realisà il 2008 cun nudar tras 200 lais dal chantun Grischun. Dus onns pli tard è el nudà tras ils pli gronds lais da la Svizra. L’emprima emprova da nudar tras il Rain il 2012 n’è betg gartegiada. Bromeis ha stuì interrumper questa expediziun pervia da problems da sanadad.

Dus onns pli tard, il 2014, è l’expediziun «Rain» gartegiada. El è nudà da la tgina dal Rain al Lai da Tuma fin a Rotterdam en l’Ollanda. Ussa suonda il punct culminant dal Miracul Blau. Il project «Lai Baical» è da tut in’autra dimensiun, dentant er in siemi che l’ambassadur da l’aua grischun ha dapi passa in decenni.

Il Lai Baical è il lai da simbol per il Miracul Blau, il simbol per l’aua dultscha.

Lai Baical – ina dimensiun gigantica

Il Lai Baical sa chatta en las muntognas dal sid da la Sibiria en Russia. Il Lai è cun 1'642 meters il pli profund lai dal mund. La lunghezza da la riva munta a 2’125 kilometers. Enturn il Lai Baical regia in clima relativ miaivel cun guaud da dascharina, dentant cun fitg pauca civilisaziun.

Durant ils mais d’enviern (november fin mars) èsi fitg fraid cun temperaturas enturn minus 20 grads, uschia ch’era il lai è schelà durant quest temp. Il Lai Baical è il pli grond reservuar d’aua dultscha – quai cun 20% da tut l’aua dultscha da quest mund. Il Baical cuntegn bunamain 500 giadas dapli aua ch’il Lai da Constanza.

Jau na sai betg, tge che spetga mai sin questa expediziun. Il respect è perquai grond, jau hai schizunt ina tscherta tema.

In respect immens

Il pli grond respect da questa expediziun haja el ch’el e sia pitschna squadra perdian propi il fund sut ils pes, che quest’aua e quai esser sulet en questa natira saja ina memia gronda sfida e ch’els na sappian co ir enturn cun tut quai, di Ernst Bromeis. Betg sulet il Lai Baical è d’ina autra dimensiun ch’ils lais che Bromeis enconuscha da la Svizra, er la cultura ed il viver en questa regiun è tut in auter mund.

Duas giadas ha Ernst Bromeis visità ils davos mais il Lai Baical en il nord da la Mongolia per survegnir emprimas impressiuns da quai che spetga el questa stad. Malgrà che quai saja in lieu da ses desideri e malgrà ch’il plaschair saja grond da finalmain pudair cumenzar cun questa expediziun. saja il respect fitg grond ed i saja ina sfida immensa, di l’ambassadur da 51 onns.

In viadi tras l’aua

Quants kilometers a di che Ernst Bromeis vul nudar tras il Lai Baical na po el betg dir. Quai dependa tut da las relaziuns da l’aura. L’idea saja da nudar oravant tut l’avantmezdi, quai cun in neopren ed uregliers da nudar tut normal, senza in equipament tecnologic stravagà. Il suentermezdi buffa savens in ferm vent en questa regiun, uschia ch’i saja lura difficil da nudar, raquinta Bromeis.

La probabilitad ch’el vegnia da nudar sur l’entira distanza dad 800 kilometers saja minimala, perquai stuessi constar propi tut ed i duvrass er blera fortuna. Els na possian er betg planisar quest project. I saja da prender di per di ed ir e viver cun la natira e betg encunter la natira. La preparaziun sin questa expediziun haja dentant cuzzà passa 10 onns cun tut las experientschas ch’el haja fatg fin oz cun il Miracul Blau, uschia Bromeis.

Durant che Ernst Bromeis n’è betg vid il nudar sa chatta el sin terra ensemen cun sia pitschna squadra. Las notgs passenta el en ina tenda e cuschinà vegn sur il fieu.

Il Lai Baical è per mai la sfida ultimativa en quest decenni da nudar cun mes projects dal Miracul Blau.

I dovra dapli ambassadurs da l’aua

La missiun da questa entira expediziun saja da mussar al mund quant impurtant che quest element aua saja per tuts, quant impurtant ch’i saja d’avair quittà da l’aua e quant impurtant ch’i saja che tuts vegnian conscients, che senza quest element aua n’èsi betg pli pussibel da viver. E perquai dovria dapli ambassadurs da l’aua. El na giaja betg al Lai Baical per mussar ch’el sappia nudar, quai haja el fatg ils davos 10 onns, di Ernst Bromeis.

