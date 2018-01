La partida socialdemocratica (PS) ha lantschà la campagna per l’elecziun da la regenza grischuna. Il candidat Peter Peyer less era persvader votants e votantas ch’elegessan atgnamain betg in socialdemocrat, quai cun dar paisa ad in tema burgais en sia campagna.

Per la partida socialdemocratica na saja quai mai stà simpel da gudagnar in sez en la regenza, hai gì num tar la lantschada da la campagna. Set umens sa mettan a disposiziun per la regenza grischuna, sis burgais e Peter Peyer, in socialdemocrat. Perquai less el persvader cun sia campagna era votants e votantas ch’elegian uschiglio betg ils socialdemocrats.

In per tuts

El haja sias valurs, cun el possian ins discurrer, lavurar ensemen e cun buns arguments schizunt persvader.

Jau sun in che sa cun tuts, era cun l'economia!

La campagna ha dus gronds temas. La midada dal clima è in classicher socialdemocratic. Finamira saja da rinforzar il turissem da stad, da procurar per in provediment d’energia autonom e da bajegiar ora il traffic public. Ultra da quai veglia el ch’ins possia lavurar e viver en il Grischun. Il segund tema è lura plitost in burgais. Peter Peyer less realisar la digitalisaziun. Uschia pudessan per exempel scolas ed ospitals restar en las regiuns, dentant collavurar cun ils spezialists en ils centers.

Vent frestg en la regenza

Tar la regenza surpigliass Peter Peyer gugent il departament d’economia ni quel da finanzas, e betg sco ses antecessur Martin Jäger il departament d’educaziun, da cultura e da l’ambient.

Las elecziuns da la nova regenza grischuna èn ils 10 da zercladur.

