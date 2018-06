La regenza grischuna ha approvà in project per il traject da Fontanivas, quai cun concessiuns e cundiziuns. Il project custa 8,75 milliuns francs. La part da la via chantunala paja il chantun, la via giu Fontanivas la vischnanca.

La via tranter la Surselva ed il cunfin cun il Tessin è memia stretga en quest traject, quai che chaschuna problems per la segirezza dal traffic. Ultra da quai è la via era en in stadi insuffizient. Cun la correcziun da la via planisada èsi previs da schlargiar la via, da renovar la surstructura ed il sistem per allontanar l'aua sco er d'adattar l'access da la plazza da campadi a la via chantunala a las pretensiuns da segirezza. Ils custs totals dal project importan var 8,75 milliuns francs e vegnan pajads dal chantun (via dal Lucmagn) e da la vischnanca (access al campadi).

