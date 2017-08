In'allianza da generaziuns cunter la refurma da rentas 2020

L'allianza da generaziun, respectivamain il comité grischun cunter la refurma da las rentas, ha preschentà ses arguments. Primarmain ils 70 francs dapli AVS al mais per ils novs pensiunaris disturban ils politichers burgais.

Ils adversaris da la refurma da rentas e lur arguments 2:44 min, Telesguard dals 21.8.2017

Schebain sin plaun naziunal sco er sin plaun chantunal esi ils 70 francs dapli AVS per novs pensiunaris che disturban. Quels che sajan uss pensiunads na profiteschian betg pli da questa midada, declera il cusseglier naziunal dalla PPS, Heinz Brand. El pretenda che tut ils pensiunads duain vegnir tractads tuttina – nagin na duaja vegnì privilegià.

Betg pensar malgist

Il Grischun è in chantun cun plitost blera glieud veglia. Sco Grischun pudess ins pia er ponderar che bleras persunas veglias pudessan profitar da questa refurma e perquai votar cun in gea. Heinz Brand replitgescha: «Engrevgiads vegnissan oravant tut ils giuvens. Ad in Grischun pli vegl po quai esser tuttina. Da quests patratgs malgists na duessan dentant betg esser decisivs.»

Incassar e gist puspè dar ora?

Ella chattia bain bun che las dunnas lavurassan – sco ils umens – fin 65 onns, Quai ha ditg la co-presidenta dals Giuvens liberals, Manuela Fetz. «Ma la dumonda è pertge ston ins gist puspè dar ora ils daners ch' ins trai en cun questa mesira. Quai en furma da 70 francs dapli AVS per tut las novas rentas – independent sche insatgi po profitar u sche insatgi na dovra insumma betg els.»

