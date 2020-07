10 dronas posseda la Polizia chantunala en tut e var 80 giadas èn quellas vegnidas duvradas ils davos mais. Per la gronda part per gidar a dar ina survista tar accidents da traffic. Ellas sajan dentant er in grond agid per chattar persunas, sajan quai persunas sparidas u criminalas.

Legenda: La drona gronda (DJI Matrice) cun la camera che sa zoomar 30 giadas e la camera termica. RTR

Markus Eggenberger, il schef da la Polizia da segirezza, è fitg cuntent cun l'investiziun da mintgamai 2'000 fin passa 10'000 francs per drona. Tschertas acziuns possia la polizia uss dumagnar a moda pli segira, svelta e simpla. Actualmain datti set staziuns da dronas en il Grischun, a Cuira, Landquart, Scuol, Silvaplauna, Tusaun, Tavau e sin il San Bernardino.

Dischavantatgs

Tuttina hajan las dronas anc inqual manco. Surtut l'accu che tegna mo var 30 minutas restrenschia las pussaivladads da duvrar las dronas. En quest connex spera Eggenberger dentant sin in svilup tecnic che fetschia fitg spert gronds pass.

La drona na remplazza betg il helicopter

Schegea che la drona è vegnida duvrada savens na remplazza ella betg il helicopter, declera Markus Eggenberger vinavant. La drona saja il pendant tar il helicopter. Per exempel sch’i sufflia fitg na sappia la drona betg sgular entant ch’il helicopter po plitost ir en l'aria. Vinavant sa il helicopter era sgular pli aut che la drona.