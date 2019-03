Ils canonis dal chapitel catedral elegian or da propostas dal nunzi... tge? Il linguatg da la Baselgia catolica n'è betg adina simpel da chapir – qua datti in zic support linguistic.

In pitschen ABC per l'elecziun da l'uvestg

«L'uvestg diocesan betg il titular ubain l'auxiliar - vegn elegì dal papa e dal chapitel catedral or da candidats ch'il nunzi apostolic ha tschernì ensemen cun la congregaziun per uvestgs a Roma... natiralmain tut sub secreto pontificio.» Chapi? Suenter avair tadlà l'agid linguistic dad Andri Casanova, teolog e collavuratur dal Dicziunari Rumantsch Grischun èsi pli cler, tge che la construcziun sura munta.

Uvestg diocesan (Diözäsanbischof): El maina ina diocesa, pia in uvestgieu. En l’uvestgieu da Cuira è quai actualmain anc Vitus Huonder.

Uvestg auxiliar (Weihbischof): In uvestg auxiliar è er in uvestg, dentant senza «territori». El gida l'uvestg diocesan en sias funcziuns. En l'uvestgieu da Cuira è quai Marian Eleganti.

Uvestg titular (Titularbischof): Er l'uvestg titular n'ha nagin «territori», ha dentant gì la medema ordinaziun sco l'uvestg diocesan e l'uvestg auxiliar.

Vicari general : El è il substitut da l'uvestg diocesan. Dentant en insaquants uvestgieus è il vicari general medemamain in uvestg auxiliar. En l'uvestgieu da Cuira è quai Martin Grichting.

Vicari episcopal : El sustegna il vicari general.

Chapitel catedral : Quai èn 24 canonis che elegian or da trais candidats lur favurit sco proxim uvestg. En l'uvestgieu da Cuira èn quai: Christoph Casetti, Walter Niederberger, Martin Grichting, Joseph Maria Bonnemain, Gion-Luzi Bühler, Markus Andreas Fuchs, Franz Stampfli, Guido Schnellmann, Martin Bürgi, Pius Venzin, Tarcisi Venzin, Hans Cantoni, Hans Mathis, Peter Camenzind, Daniel Durrer, Guido Auf der Mauer, Andreas Rellstab, Franz Imhof, Peter Amgwerd, Albert Fischer, Alfred Cavelti, Rolf Maria Reichle, Roland Graf, Paul Schlienger.

Canoni: In spiritual da l'uvestgieu.

Nunzi apostolic: Il represchentant dal papa a Berna – quasi sco in ambassadur. Pil mument è quai Thomas Gullickson.

Sub secreto pontificio: Quai è l'obligaziun papala da mantegnair la discreziun – cunzunt durant las elecziuns. Ed ella vala per adina.

