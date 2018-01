Al WEF s'inscuntran ils ritgs e pussants. Quai è ina buna chaschun per ir a la tschertga dad investurs per ina nova idea. Exact quai han gimnasiasts e students da la Scola politecnica federala fatg.

La Scola politecnica federala SPF a Turitg è obligada da promover tut las quatter linguas naziunalas, er il rumantsch. Perquai han els lantschà avon prest in onn in project a favur dal rumantsch: la Challenge Rumantscha. La finamira: students e gimnasiasts da la scola chantunala sviluppan ideas cun tecnica moderna per promover il rumantsch. En ina fasa finala han els preschentà lur ideas al WEF avant in public da politichers, promoturs dil romontsch ed umens da fatschenta. Finamira: chattar investurs.

Ils products han plaschì, ma nua èn ils investurs?

Mo dus da quatter products han insumma gì la chaschun da vegnir preschentads al WEF: in ursin che sa tschintschar rumantsch cun uffants ed in gieu virtual per explorar las valladas rumantschas. Il public ha laschà plaschair las ideas, dentant n'ha anc nagin decidì da sustegnair ina da las ideas cun daners. Per producir ils products fiss quai necessari. Ils students e scolars van uss vinavant a la tschertga dad investurs, quai en lur temp liber.

