Incendis durant temp da Nadal - «Sch'il pignol brischa, lura vai spert»

In pignol senza chandailas n'è betg in vair pignol. Schegea che las chandailas derasan in'atmosfera magica, pon ellas era esser ina funtauna da privel. In expert da prevenziun da fieu dat cussegls, co evitar situaziuns privlusas.