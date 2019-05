Il studi InfraTour da la HTW Cuira ha cumpareglià rapports annuals dil 2016 da las vischnancas grischunas. Las 25 pli grondas vischnancas turisticas han investì vers 320 milliuns francs. Las contribuziuns effectivas èn dentant anc pli autas. Uschia daventan vischnancas en in tschert senn tar interpresas da turissem.

Il sustegn munta ristgas finanzialas

Tenor il studi InfraTour han las vischnancas savens nagina strategia davos las investiziuns. Ei na dat savens betg in concept ed ei vegn investì en infrastructuras senza avair ina clera lingia. Quai ha sco consequenza che bleras regiuns èn remplazzablas per ils turists. Vinavant ha la vischnanca savens ina rolla malsegira en la finanziaziun. Per part schizunt sco proprietari.

Agid da la HTW

La HTW Cuira ha elavurà in mussavia per vischnancas. Quel duai gidar da decider las vischnancas en tge projects investir. Vinavant sustegn la HTW las vischnancas cun il schi numnà InfraCheck. In questiunari che examinescha tge ristgas che in project ha.

