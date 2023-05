L’interess è sta grond cura ch’il post d’integraziun chantunal aveva envidà la populaziun d’inoltrar ideas co integrar ad estras e fugitivs. Radund 40 propostas èn vegnidas inoltradas en scrit e bunamain 100 persunas han participà a lavuratoris per elavurar pretaisas concretas. Persunas da tuttas naziunalitads, indigenas sco era fugitivs ed organisaziuns socialas èn sa participadas per sviluppar il nov program d’integraziun chantunal, curt 'KIP3'. Sin basa da las propostas ha il post d’integraziun formulà il nov program che duai metter la basa per la lavur d’integraziun dals onns 2024-2027.

Il resultat [dal process participativ] è ina fitg buna basa per ils proxims quatter onns.

Naginas surpraisas dentant soluziuns concretas

Da principi enconuscha il post d’integraziun ils basegns d’estras, requirents d'asil e da la populaziun. Surpraisas n’hai pervia da quai betg dà tar las propostas formuladas. Igl ha dentant dà soluziuns concretas. Ina proposta è stada l’idea d’in bus d’integraziun. Quel duai pudair consultar clientas, pia persunas estras u fugitivs, era en las regiuns perifericas. Quai cun agid da persunal dal post d’integraziun e cun persunas indigenas. In’autra idea propona curs da lingua gia durant la procedura d’asil. Persunas cun grondas schanzas d’asil duain uschè pudair nizzegiar il temp da spetga.

Las radund 50 mesiras formuladas èn tuttas resultadas or dal process participativ.

Il process participativ è tenor Felix Birchler stà in grond success e duai era en futur vegnir applitgà. Il KIP 3 è vegnì inoltrà la fin d’avrigl tar la confederaziun. Quella ha uss temp per far remartgas. En futur duai il program servir sco controlla per analisar tge mesiras ch’èn vegnidas cuntanschidas.