Vegnir vegn Hans-Martin Heierling or d'ina dinastia: Igl era ses basat ch'ha inventà il chalzer da skis l'onn 1885 a Tavau. Ses tat Hans Heierling l ha cuntinuà e ses bab Hans Heierling ll ha surpiglià il 1953 la fatschenta. Quella ha adina gì dapli success, ils chalzers èn stads bainvesids tar blers skiunzs da profi ed il svilup da differentas tecnologias è stedi s'augmentà. Uschia ha l'interpresa fatg in svilup da chalzers da tgirom cun curegias a chalzers cun fivlas (Schnallenschuhe).

Pli tard è lura vegnida la gronda midada dal tgirom al plastic. E vi da quella sa regorda Hans-Martin Heierling anc bain, co ses bab ha reagì. Quai saja stà l'onn 1967 cura che Bob Lange (da la marca Lange da chalzers da skis) è arrivà tar ses bab a Tavau per preschentar quest nov chalzer.