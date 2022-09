Ils profils per la construcziun dal cumplex da kino stattan gia dapi il december 2016. Ils plans èn gronds: otg salas da kino per radund 1'200 aspectaturas. Senza recurs da sis vischins stess il grond kino a Cuira vest probabel gia.

Ussa vesan ils responsabels dentant glisch a la fin dal tunnel, era sch'els han anc in pau lavur fin l'avertura ch'è planisada la fin d'october. La fatschada vesa gia ora pulit finida, endadens datti dentant anc in zic da far, di il manader dal project Patrick Schnyder.

Stan da las lavurs en il kino a Cuira

Grégoire Schnegg, il manader da Blue Cinema è anc suenter tut quels onns da planisaziun persvadì d'avair elegì l'endretg lieu per quest grond kino. Era a la gronda purschida ch'il kino da Cineplexx a Hohenems en l'Austria porscha vegnian els da tegnair pitg.

Legenda: Visualisaziun dal nov kino a Cuira vest. MAD

Ed insatge unic è, tenor il manader da Blue Cinema, la terrassa sin il tetg dal bajetg. Là na pon las visitadras ed ils visitaders betg mo guardar in film sut tschel avert, mabain era star da cumpagnia vid ina bar. Per il kino sin il tetg manca dentant anc la lubientscha. Er uschiglio han ils patruns da construcziun fatg concessiuns als vischins ch'han fatg recurs. Il kino sto metter a disposiziun pliras plazzas da parcar als vischins.