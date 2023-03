audio Maraton Engiadina: Naiv e plievgia en tut il chantun 04:43 min, ord Actualitad dals 08.03.2023. Maletg: Keystone laschar ir. Durada: 4 minutas 43 Secundas.

Igl è fitg varià e malsegir, sch'i dat naiv e nua. Gaudenz Flury da SRF Meteo fa quint ch'i dat 20 enfin 40 centimeters naiv en la Sursevla ed en il Partenz. Quai gida cunter la sitgira, dentant na vegn la naiv u la plievgia betg da cuvrir la mancanza. La naiv che arriva restia er en la val. Sin ils culms hai però ferm vent ed uschia vegn la naiv suflada davent.

Loipa da Malögia a S-chanf

En las valladas dal sid ed en l’Engiadina vegni a dar fitg paucas precipitaziuns. Quai tenor las previstas actualas da Gaudenz Flury che sa midan di per di. Per exempel han ils models mussà avant in di ch'i vegn a plover en l’Engiadina. In di pli tard mussan ils models ch'i dat pauca naiv.