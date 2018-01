L'Hotel Schweizerhof pudess prest vegnir en mauns arabs

La possessura actuala sa chattia tenor La Posta Ladina en ina situaziun finanziala precara e stoppia probabel vender l'entir possess. In investur da l'Arabia Saudita ha fatg in'offerta da cumpra.

Sursiglir cuntegn supplementar Schweizerhof a Sils Maria L'hotel occupa 50 persunas e dumbra 42'000 pernottaziuns ad onn. Grondas investiziuns stoppian ins betg far. Uschia sajan chombras, bogns e sulers vegnids restaurads cumplettamain en ils davos onns.

L'Hotel Schweizerhof a Sils Maria tutga tar in dals hotels da trais stailas ils pli frequentads en Svizra. Per il mument è l'hotel proprietad da la «Poscom Ferien Holding AG». Cunquai che la societad d'aczias sa chatta dentant en ina situaziun finanziala precara ha in investur da la Arabia Saudita fatg in'offerta da cumpra, uschia La Posta Ladina.

Sch'els vegnian a surdar l'hotel a l'investur interessà decidan ils acziunaris en curt. Per il directur da l'hotel Nico Röthlisberger è quai la suletta buna schliaziun areguard la situaziun da la societad dad aczias. Er per el va sia carriera en il Schweizerhof a Sils Maria la primavaira 2018. La vendita planisada saja dentant betg il motiv.

