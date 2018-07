Tenor la teologa da la Scola auta da teologia a Cuira Eva-Maria Faber saja il celibat sco tal legitim. Ella haja dentant in problem cun l'obligaziun ch'existia per plevons catolics. La baselgia catolica ha gia plirs onns da cumbatter cun ina mancanza da plevons. En Svizra è il dumber dals plevons numnadamain ì enavos per la mesadad dapi ils onns 1950.

Tenor Eva-Maria Faber avessan differents umens interess da far plevon, sajan dentant maridads ni veglian maridar. Uschia saja da discutar tge ch'haja prioritad per la baselgia catolica: La problematica da la mancanza ni il mantegnair il celibat. Cun papa Francestg saja ina midada dentant pli realistica che pli baud. El haja numnadamain ditg als uvestgs da far propostas en quest connex. Concret è per il mument dentant anc nagut.

