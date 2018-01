l’Uniun grischuna d’artisanadi e mastregn di «Gea» a «No Billag»

Ina magra maioritad da la suprastanza ha proponì in «gea» sco parola da votaziun da l’Uniun grischuna d’artisanadi e mastregn davart da l'iniziativa «No Billag».

Sursiglir cuntegn supplementar «No Billag» La «No Billag» è l'iniziativa che vul abolir las taxas da radio e televisiun. Il suveran votescha ils 4 da mars 2018 davart l'iniziativa.

La suprastanza da l’Uniun grischuna d’artisanadi e mastregn ha proponì in «gea» sco parola da votaziun per la «No Billag». Quai cun ina magra maioritad. L'argument central saja stà il pajament da taglia dubel per interpresas: Schebain ch’ils possessur e collavuraturs d’interpresas pajan gia sco persunas privatas taxas da medias, stoppian las interpresas dapi il 2015 pajar ina segunda giada taglias, scriva l'Uniun grischuna d'artisanadi e mastregn. «Quests pajaments da taglia dubels per interpresas n’èn betg giustifitgads. Per interpresas pitschnas e mesaunas cun gronda svieuta e pitschnas marschas n'è questa taglia da medias betg acceptabla.», uschia il president da l’Uniun grischuna d’artisanadi e mastregn Urs Schädler.

Vetiers vegnia che ni la SRG ni il Cussegl federal sajan vegnids encunter a la pretensiun da l’economia da discussiunar davart l'incumbensa dal Service Public. Er la cuntraproposta dal commerzi n’haja betg gì schanza en il parlament.

« La politica ha tralaschà il commerzi. Ella ha ni permess la discussiun davart l'incumbensa da la SRG, ni resguardà la cuntraproposta. »

Nov president

A la radunanza da delegads dals 2 da matg duai Herbert Steiger vegnir il nov president da l'Uniun grischuna d'artisanadi e mastregn. Quai ha la suprastanza decidì unanimamain. El suonda ad Urs Schädler ch'ha ils davos 12 onns occupà la sutga da president e remetta uss l'uffizi.

L'um da 54 onns è manader e possessur l'Informatica AG. Cun 40 collavuraturas a Glion, Cuira ed en l'Engiadina enconuschia Steiger ils quitads e basegns dal commerzi en bleras regiuns dal grischun.

