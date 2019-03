Legenda: Guardar il video La Calamita – in crimi franzos per romontsch. Durada 03:37 minutas.

La Calamita – in crimi franzos per romontsch

Pierre è student d'architectura a Paris. El è fascinà da las termas a Val. Suenter avair visità il lieu sco uffant, returna el onns pli tard. Relaxar na po el dentant insumma betg. Cun el capitan chaussas misteriusas e schizunt privlusas.

Quai sco resumaziun da «L'aimant». Il thriller en furma da comic, ch'il franzos Lucas Harari ha creà. Ina istorgia da success. Sulet en Frantscha ha el vendì passa 21'000 exemplars. Il cudesch è vegnì translatà en englais, tudestg, talian, ollandais, chinais - ed ussa era en rumantsch. Quai da Benedetto Vigne.

Era la versiun rumantscha duai purtar success

Gion Fry da la «Ediziun Apart» ha edì 500 exemplars da la versiun rumantscha dal comic «La Calamita». Calamita - in pled plitost istoric per «magnet». Var 30'000 francs ha Gion Fry investì per pudair publitgar il cudesch. Er sch'el survegn anc in pau raps da la vischnanca da Val, sco era da la Lia Rumantscha - per el saja quai in grond ristg finanzial.

Tuttina: El crai vida quai project che stat fitg a cor ad el ed è persvadì che quella buna istorgia captivescha ils Rumantschs, sco ch'ella ha captivà el.

