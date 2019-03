Ils iniziants na sajan insumma betg cunter regulaziuns da la selvaschina, ed er insumma betg cunter la chatscha en general. I dat simplamain chaussas che disturban ils iniziants vi da la chatscha speziala.

Ils animals vegnian mess sut in enorm squitsch curt avant l'enviern, tras la chatscha speziala ch'è il november e december. Entras quest squitsch donnegia la selvaschina er il guaud. Medemamain saja la chatscha ord vista etica inacceptabla, cunquai ch'ils animals sa chattian gia en lur territoris d'enviern.

Tar la chatscha speziala vegnan animals sajettads en zonas da segirtad, ed er vatgas che portan gia èn lubidas. Quai na po bain betg esser nossa chatscha.

Cumbat da votaziun «classic»

Per persvader la populaziun grischuna han ils iniziants in budget da 40'000 francs. Els vegnan a lavurar cun flyers e placats, ed era tschertgar il discurs persunal cun la glieud en il Grischun. Plinavant vegnian els er a far part a discussiuns da podium ed ir sin via.

