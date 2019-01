Mes pais – mes pes – mes pass! Gaby Degonda envida ad in stgomi da tips e trics per star bain.

Discutai er Vus en la «Fitterlada» dal Radio Rumantsch! L'emprima chaschun da sa participar è mesemna, ils 16 da schaner tranter las 10 e las 11 uras.

Part 1: Mes pais

«Patir fom n'è betg necessari per perder pais», di Angela Castelberg, cussegliadra da nutriment en l'Ospital chantunal a Cuira. Sche Vus tutgais tar las persunas che na van betg regularmain en il studio da fitness, lura chaschuna il pass sin la stadaira magari in tschert frust l'entschatta da l'onn. Tge pudain nus far per restar en furma? En «la Fitterlada» dals 16 da schaner dat Angela Castelberg tips davart in nutriment equilibrà e co ch'ins po perder pais senza patir fom.

Legenda: Angela Castelberg è cussegliadra da nutriment en il Spital chantunal a Cuira. RTR, Gaby Degonda

Part 2: Mes pes (30 da schaner)

Marlis Örtli-Levy, podologa medicinala a Sagogn, declera pertge che la tgira da pes è impurtanta per noss bainstar era l'enviern. Quai en la segunda part da la «Fitterlada» al Radio Rumantsch – ils 30 da schaner tranter las 10 e las 11 uras.

Part 3: Mes pass (13 da favrer)

Tar la terza ediziun da la «Fitterlada» dat la trenadra persunala Ornella Poltera tips live en il studio dal Radio Rumantsch. Ella respunda a Vossas dumondas al telefon – ils 13 da favrer tranter las 10 e las 11 uras.

