La forza dal Teater Giuven Grischun

Il Teater Giuven Grischun lantscha la 7avla stagiun. Enfin uss ha el organisà 15 curs, las producziuns han 5’000 aspectaturs vesì. 300 uffants èn sa participai als curs che han custà 900’000.- francs. In grond daner ch’è bun investì, en il futur dals uffants.

En ils curs dal Teater Giuven Grischun duain ils uffants ed ils giuvens e las giuvnas vegnir en contact cun il mund da teater, sa fatschentar cun in toc, vegnir cun atgnas ideas e la fin finala preschentar lur toc ad in public.

Il teater na mora mai

La forza dal teater è ch'el è adina live, di Roman Weishaupt, confundatur e manader dal Teater Giuven Grischun. L’experientscha teater fascineschia, uschia na moria il teater mai. E l’experientscha tar ils curs po schizunt manar tar ina carriera artistica.

Da la participanta tar la manadra

Fiona Schmid ha fatg in curs tar il Teater Giuven Grischun, cun 20 onns, ussa è ella pedagoga da teater ed ella maina in curs. Ella eri adina a la tschertga d’in tal teater, in teater nua ch’ins possia sviluppar in toc, cun atgnas ideas. Ed ella haja emprendì d’enconuscher amis per la vita.

Jau na sun betg il sulet exot

Quai è in impurtant aspect per la mussadra dal curs d’avanzads, Barbara Schneider. Ils giuvens e las giuvnas vesian, ch’i dettia anc auters che aman era il teater. Esser auter na saja numnadamain betg simpel. E Roman Weishaupt è persvas che far teater na porta betg mo insatge al mund da teater, mabain era a las regiuns. Uffants che fetschian teater sajan pli creativs e portian forsa era soluziuns per las regiuns periferas.

Il Teater Giuven Grischun sa fatschenta questa stagiun cun dus tocs: “Antigone” da Berchthold Brecht ed il “Churer Weltgericht”.

RR actualitad 08:00