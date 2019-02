Planisà è in festival da lingua e cultura cun diversas occurenzas a Zuoz. Da dis tematics per Famiglias u davart la trilinguitad en il Grischun fin tar il teater «Tredeschin Retg» u il di da festa da giubileum cun il pli grond chant communabel per rumantsch.

Or da Telesguard dals 20.02.2019.

100 onns Lia Rumantscha - quai festivescha la fundaziun durant trais emnas igl avust. La festa cuzza en tut 11 dis tranter il 1. ed ils 18 d'avust. La suprastanza da la Lia Rumantscha ha elegì Zuoz sco lieu da festa tranter 13 vischnancas ch'èn sa participadas.

Cultura e lingua

La festa duai unir la lingua e la cultura. Mintga di da festa ha ina tematica cun diversas occurenzas. Uschia per exempel: Lingua, Grischun triling, Famiglia, Litteratura, Visita e Scola e furmaziun.

Perquai che la festa unescha cultura e lingua è mintgamai durant otg sairas ina producziun dal toc da teater «Tredeschin Retg». Il toc ha scrit il team d’auturs Fabiola Carigiet, Göri Klainguti, Tim Krohn e Rut Plouda aposta per il festival 100 onns Lia Rumantscha. El raquinta l’istorgia davos l’istorgia enconuschenta d’in tredeschavel figl che va a la tschertga da la fortuna en pajais lontans. Il teater cun musica e saut vegn inscenà dal reschissur Manfred Ferrari. La manadra musicala è la chantautura Astrid Alexandre. Per las producziuns e las festivitads vegn bajegia in edifizi temporar sin il Plazzet a Zuoz.

La Lia Rumantscha Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen La LR è vegnida fundada ils 26 d’october 1919 sco organisaziun tetgala da tut las uniuns linguisticas e culturalas rumantschas. Dapi 100 onns s’engascha ella per il mantegniment da la lingua rumantscha en la famiglia, la scola e la publicitad. Ella infurmescha davart la lingua e cultura rumantscha e cusseglia instituziuns, organisaziuns e persunas privatas. La LR organisescha curs da lingua, porscha in servetsch da translaziuns professiunal, tgira il dicziunari online Pledari Grond ed edescha cudeschs rumantschs per uffants e giuvenils. Ultra da la sedia principala a Cuira ha la LR sedias regiunalas a Glion, Scuol e Savognin.

Betg be per ils rumantschs

La festa na duai dentant betg mo esser per las Rumantschas e ed ils Rumantschs. Cun differentas occurenzas vulan ils organisaturs era cuntanscher ulteriurs participants. Tranter vegn il teater «Tredeschin Retg» era preschentà per tudestg e talian. Durant in di è il Grischun triling en il focus e durant il di tematic «Visitas» èn inscunters cun autras minoritads linguisticas da l'Europa sin il program.

Bunamain 1 milliun francs per la gronda festa

Per la festa è planisà in budget da 975'000 francs. Il mument ha la Lia Rumantscha cuntanschì ina summa da 800'000 francs. Finanziada vegn la festa cun atgnas prestaziuns da la Lia Rumantscha, divers sponsurs e fauturs sco er da chantuns e Confederaziun. Sper il chantun Grischun haja il chantun Tessin sponsurà il pli bler vid la festa.

L'entrada è da principi libra. I dat però singulas producziuns sco il teater, tscherts concerts u visitas guidadas che custan insatge.

RR actualitad 17:00 / TR Telesguard 17:40