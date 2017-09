La regenza evaluescha d'introducir curs da chauns

La Confedraziun ha stritgà els, il Grischun vul puspè els: curs per possessurs da chauns.

Grischun evaluescha l’introducziun dal curs

La regenza grischuna vul evaluar sch'i dovra in curs per possessurs da chauns. Fin avant in onn stuevan quels absolver in curs, lura ha la Confederaziun stritgà il curs. Ussa è la regenza grischuna pronta d’evaluar ina schliaziun chantunala.

Curs da chauns han gì in bun effect

Entras dapli savida haja dà pli paucs problems tranter possessurs da chauns e la populaziun. Quai scriva la regenza en sia resposta al deputà Kenneth Danuser da Cazas. El sco president dal club da chauns da sang dal Grischun aveva fatg valair ch’i haja dà pli paucs problems cun chauns cura ch’ils curs da chauns eran obligatoris en Svizra.

