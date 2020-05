Era ils scolarets da l’emprima e segunda classa bilingua da Glion han passentà ils ultims dus mais da scola a chasa. Emprender bustabs e cifras via mail e Skype! Tar la reintroducziun en il nov mintgadi da scola han oz er tutgà las reglas dal Coronavirus. Ils uffants da 7 ed 8 onns san tge far e co sa cumportar, las reglas tutgan simplamain vitiers.