Grischun - La scola da hotelleria a Passugg crescha e crescha

Dapi quest atun èsi pussaivel da far a Passugg il studi da bachelor. Perquai è vegnì avert il glindesdi in campus per las persunas che fan quest studi. Il nov campus ha custà 1,3 milliuns francs cun investiziuns per novas chombras e novas stanzas da scola.