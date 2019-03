La regiuvinaziun dal guaud da protecziun na cuntenta tenor il chantun betg. Persul dovria il guaud memia ditg per quel process. Perquai cultivescha il curtin forestal chantunal las plantas ch'i dovra ils proxims onns en ils guauds da protecziun - mintg'onn èn quai fin 40'000 plantinas.

Ils sems ch'ils lavurants dal curtin utiliseschan per lur plantinas rimnan en ils differents guauds grischuns. Quels sems cuntegnan infurmaziuns geneticas. Pervia da quai èsi era pussaivel da trair si las plantinas en il curtin forestal e suenter emplantar ellas en lur guaud da derivanza. Atras lur gens san las plantas gia co surviver en quel lieu.

Il curtin forestal chantunal rimna dentant era a lunga vista sems da tutta sort - per il cas ch'ina planta avess per exempel ina giada da svanir. Uschia è quel deposit ina sort assicuranza dal guaud grischun.

Il deposit da 600 kilos sems han els adina da tegnair ajour, perquai van els mintga atun en divers guauds e rimnan las puschas cun ils sems necessaris. Per far quai hani da raiver sin las plantas. Sche las puschas èn numnadamain gia per terra, na cuntegnan ellas per il solit nagins sems pli.

