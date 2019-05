La regenza grischuna saja bain cuntenta che l'iniziativa per abolir la chatscha speziala saja vegnida refusada dal suveran, dentant saja ella er conscienta, ch'i stoppia dar refurmas. En quest connex ha Mario Cavigelli ditg curt suenter la votaziun:

Nus stuain esser pronts per adattaziuns, il conturn sa mida, il clima, l'incarica, las finamiras

I restia la dumonda, co ch'ins possia sajettar dapli selvaschina durant la chatscha auta il settember. Per exempel dessi anc dapli potenzial da nizzegiar asils da selvaschina. Sco proxim pass saja da seser ensemen cun tut ils pertutgads, tranter auter cun l'Uffizi da chatscha, dentant er cun ils iniziants, per discutar pussaivlas alternativas tar l'iniziativa. Dentant in termin definitiv n'haja Mario Cavigelli anc betg fixà per quels discurs.

