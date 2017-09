La stad sper in lai, l'enviern en la naiv

Oz, 18:46

Nina Defuns

In project da la HTW Cuira per barattar persunal tranter hotels dal Tessin e dal Grischun è nominà per il premi milestone. L'idea tuna plitost simpla: la stad duain ils collavuraturs lavurar en il Tessin e la stagiun auta d'enviern en in hotel en Grischun.