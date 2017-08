La Tscharner SA è sa revegnida

In pau dapli che dus onns èn passads dapi il stgandel enturn l'interpresa da puntanadas Tscharner SA cun sedia a Domat. Lavurers duain esser vegnids cugliunads, rendaquints manipulads. Il sindicat Unia aveva sinaquai purtà plant. Uss para l'interpresa dentant puspè d'esser en gamba.

Sin la glista naira dal chantun è la Tscharner SA anc adina. Quai vul dir ch'il maun public na dastga betg surdar incumbensas ad ella. Sin adina daplirs plazzals vesan ins dentant puspè las puntanadas cun il logo cotschen-alv da Tscharner. Ins saja sa revegnì ed i marschia bain, declera il possessur da l'interpresa, Rico Tscharner. Era sch'ins na dastgia betg pli surprender incumbensas dal maun public, sa chattian avunda lavurs sin il sectur privat.

Vinavant smatgar ils pretschs

Betg uschè bain tuni dentant en la branscha da puntanadas. Tar trais gestiunaris che vulan restar anonims è il tenor il medem: Dapi che la Tscharner SA saja sin la glista naira dal chantun, sa presentia ella en ina moda anc pli agressiva sin il sectur privat. Oravant tut in punct para d'occupar ils concurrents: Tuts decleran che l'interpresa smatgia anc adina pretschs. Quai saja anc vegnì mender dapi che l'interpresa saja sin la glista naira. «Per part po ella offrir in pretsch per ina lavur ch'è prest la mesadad da quel ch'jau poss far amogna», declera in interprendider. El na sappia betg, co ins vegnia da porscher da quels pretschs ed en il medem mument far tut correct, constatescha in auter.

Contacts e qualitad sco facturs per nov schlantsch

Rico Tscharner sa dosta: «Quai n'è betg correct uschia.» Ses pretschs sajan adina entamez dal spectrum da purschidas. Quai che saja decisiv per ses success saja sia rait da contacts. «La fin finala èsi simplamain la qualitad che sa metta atras», manegia el. Sch'il factur per il nov schlantsch da la Tscharner SA èn ils buns contacts u forsa tuttina ils smatgar pretschs resta avert. L' istorgia cuntinuescha dentant, damai ch'il cas è anc adina pendent tar la procura publica. Novas infurmaziuns vegnia tenor tala a dar il pli baud fin da quest onn.

Cura ch'igl ha cumenzà

Grevas renfatschas da cugliunaria a Tscharner SA