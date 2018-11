La tur da var 42 meters autezza ha in nov vestgì. Suenter ch'ella ha beneventà ils automobilists sin l'autostrada blers onns cun pleds sco «Chur», «Altstadt», «Events» u «Shopping» fa quai uss in maletg immens.

Il maletg mussa mauns che tiran giu la veglia fatschada e prendan nanavant la nova fatschada. In maletg che duai esser in signal per la glieud che vegn a visitar u per la glieud che vegn a chasa – e beneventar els a Cuira. Quel maletg na resta dentant betg – el duai midar adina puspè ed uschia restar actual.

Legenda: Uss cun nova fatschada: Il «Mühleturm» a l'ur da Cuira. Fabian «BANE» Florin

Per vegnir uschè lunsch ha l'artist da Cuira Fabian Florin – alias «Bane» – lavurà durant var dus mais ensemen cun ses cumpogn artistic «Pest». En tut ha l'artist duvrà passa 100 kilograms colur per il fund, 200 kilograms colur per il purtret e passa 300 uras lavur.

L'aura ed il favugn han adina puspè franà las lavurs vid la paraid. Tuttina saja quai stà ina lavur fitg bella e speziala. Da pudair gidar a crear e sviluppar vinavant il maletg da la citad – per l'artist da «Streetart» ina onur.

Reclama dad in'autra sort

La citad da Cuira paja per l'entir project 220'000 francs. Quai sajan bain blers raps – dentant ina buna investiziun per ina reclama in pau autra. Tenor Urs Marti, president da la citad, duajan suandar ulteriurs projects da quella sort.

