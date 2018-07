En in camp da trenament d'informatica treneschan ils megliers talents da la Svizra da programmar.

La via a l'olimpiada internaziunala d'informatica

En quest camp sa preparan ils giuvenils per l'olimpiada internaziunala d'informatica, quai sut l'organisaziun da Johannes Kopfhammer. Durant tschintg dis, cun in program da trenament variant, emprendan els la nova teoria da programmar. Per insumma pudair sa participar al camp a Flem han ils participants stuì ir tras concurrenzas da selecziun. Ils quatter megliers giuvenils dal camp a Flem dastgan silsuenter ir en il Giapun a l'olimpiada internaziunala d'informatica.

La finamira da quest camp è da preparar ils giuvenils per ils gieus. E tgi che dumogna buns resultats vegn accumpagnà sin la via professiunala.

