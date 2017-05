La regenza grischuna approvescha il project d’in nov lavuratori forestal cun ina chamona da guaud che vegn duvrada sco localitad da scolaziun a Laax.

Per il lavuratori forestal ha la regenza garantì maximalmain radund 880’000 francs e per la stanza da scolaziun ina contribuziun d’ina giada da 30’000 francs. Per il lavuratori è in bajetg cun tranter auter in plaz da parcar, in deposit e biros previs.

