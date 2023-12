Il preventiv 2024 da la vischnanca da Landquart quinta cun ina sperdita da passa 1,2 milliuns francs. Quai tar investiziuns nettas da radund 7 milliuns francs. La radunanza communala da Landquart ha approvà il preventiv.

Plinavant han ils da Landquart decis da laschar il pe da taglia sin 95 % da la taglia chantunala simpla.

Refusà ils daners per sanar ina via

Unanimamain u per gronda part han ils var 120 preschents approvà l’acquisiziun d’in vehichel da logistica e da pichet per ils pumpiers, in vehichel da remplazzament per il servetsch tecnic, la modernisaziun da l’illuminaziun a la scola Ried, la projectaziun da la via da la Stationsstrasse e la sanaziun da la Wuhrstrasse. En il preventiv restan er la renovaziun da fermadas da bus sco er l’amplificaziun da la via da maschinas «Fürglichopf» quai en il rom da la megliuraziun generala Mastrils.

Stritgà cun in resultat stgars or dal preventiv ha la radunanza communala da Landquart dentant ina summa da 420'000 francs – per sanar e midar la via da scola nord. Quest'expensa è part dal program d'agglomeraziun da la quarta generaziun, ed era vegnì giuditgà positiv da la Confederaziun.

Punct da dispita: expensas da persunal

Ina proposta da la radunanza da schelentar las pajas da l’administraziun communala sin l’autezza dal preventiv per l’onn 2023 è vegnida refusada. In’ulteriura proposta da la radunanza ha pretendì da stritgar il post ch’era planisà supplementarmain en l’uffizi da construcziun. Cun 46 Gea e 53 Na è quel vegnì refusà relativamain stgars.