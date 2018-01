Lavina al Piz Belvair

Al Piz Belvair a Zuoz èn duas persunas vegnidas sutterradas d'ina lavina da naiv la dumengia. Il pèr è vegnì salvà dad auters skiunz da turas ed è restà senza blessuras.

Ina gruppa da skiunz da turas da quatter persunas ha muntà il Piz Belvair a Zuoz. Tar la descensiun è ina lavina sa fatga libra ed ha stratg cun ils alpinists. Ina persuna è vegnida blessada levamain. Ella ha dentant pudì sa liberar sezza.

La lavina ha però era sutterrà in pèr ch'era sin via amunt. Ils quatter alpinists han pudì deliberar il pèr e salvar els senza blessuras. La Rega ha manà las duas persunas en l'ospital a Samedan per ina controlla.

