Per blers reflectescha La Posta svizra ina identitad culturala per tut las regiuns da la Svizra. Quai era linguisticamain. Tenor la Lia Rumantscha ha il rumantsch cunzunt sin nivel naziunal anc potenzial.

La posta è preschenta en tut las parts da la Svizra. Pia era en las regiuns rumantschas. Malgrà la clientella rumantscha, communitgescha l’interpresa ch’è liada a la Confederaziun be en ils 3 linguatgs uffizials ed en englais. Pia na vegn il rumantsch betg represchentà equivalent sin nivel naziunal.

Betg sutamessa a la lescha federala

Tenor la lescha federala da linguatgs è l’administraziun federala liada d’avair ina communicaziun en ils 3 linguatgs uffizials, dentant era en rumantsch, cura ch’ins ha da far cun persunas che discurran quest linguatg. Cunquai che La Posta n'è betg ina interpresa da la Confederaziun, mabain be ina interpresa colliada a la Confederaziun, na vala questa lescha betg per ella.

Cuntrari a l’administraziun federala na sto La Posta betg communitgar en ils linguatgs uffizials. Il rumantsch vegn però tut tenor pussaivladad resguardà.

Tuttina vegnia l'interpresa regularmain ensemen cun la Lia Rumantscha e dettia lura a quella la pussaivladad da plazzar finamiras concretas. Tenor Masha Foursova saja quai per La Posta impurtant da resguardar las minoritads svizras.

En las regiuns datti ina buna collavuraziun

Tenor la Lia Rumantscha haja La Posta sin il nivel naziunal anc potenzial da daventar pli «rumantsch». Andreas Gabriel, pledader da medias di, ch’ins pudess spetgar d’ina gronda interpresa sco La Posta, ch'ella fetschia dapli per il rumantsch sin nivel naziunal – per exempel cun integrar il rumantsch sin la pagina d’internet u tar la communicaziun.

Percunter funcziuneschia la collavuraziun en las regiuns rumantschas fitg bain. Là possian ins adina puspè constatar differents progress plaschaivels. Tenor Andreas Gabriel èn differents projects sin maisa che proponan co integrar il Rumantsch en las regiuns. Tge projects exact na possia el betg tradir, dentant hajan blers da far cun inscripziuns rumantschas tar indrizs da La Posta en regiuns rumantschas.

Era in tema en la politica

Il cusseglier naziunal Martin Candinas declera che la tematica dal rumantsch en interpresas ch’èn liadas a la Confederaziun vegnia adina puspè discussiunà. Dentant na sajan betg tut ils politichers averts per talas midadas.

Dad ina vart vulan ins laschar quellas fatschentas pulit independentas e da l’autra vulan ins dar avant las spetgas.

Martin Candinas va la via dad agir directamain cun dar impuls, co sustegnair meglier il rumantsch en las interpresas.

RTR actualitad 11:00