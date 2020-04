A Maiavilla a la firma INEGA SA plazzà oz gievgia in furn spezial – in furn che fa or da zinslas charvun activ u auter ditg, charvun medicinal. Quel vegn per exempel duvrà per pastas da dents. Il charvun producì a Maiavilla duess dentant vegnir duvrà per schubregiar aua tschufragnada en sereneras, sco substrat en ierts u per exempel sco pavel supplementar per muvel e giaglinom.

In novum en Svizra

Furns che fan or da zinslas charvun datti en Svizra, dentant betg da quels che fan charvun activ. Normalmain vegn fatg quest charvun or da charvun da terra u da crap. En la perscrutaziun da l’entir process ha l’iniziant investì 2 onns. Quella ha el fatg ensemen cun students da 2 scolas autas da la Svizra.

Producziun anc quest onn

Sche tut va sco planisà, vegn producì a Maiavilla a partir da mez da quest onn charvun activ. Custs totals da l’entir project, radund 2,5 milliuns francs.