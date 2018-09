Suenter il plitost schlet onn per la puma 2017 èn ils responsabels fitg cuntents cun la stad 2018. Da quai da 30% dapli maila vegni a dar en cumparegliaziun cun l'onn passà. Tuttina hai era dà plantas che n'han betg purtà maila sco tschellas.

Problematica da las plantas grondas

A la puma sparpagliada (uschenumnà «Streuobst») n'hajan ins betg dà aua al Plantahof. Tenor Marco Frey, cussegliader da puma, haja quai plirs motivs: Per l'ina haja la prognosa da l'aura adina puspè preannunzià plievgia. Da l'autra vart hajan ins er quinta che las plantas grondas vegnian da surmuntar la mancanza d'aua. Medemamain saja il sauar in process che dovra fitg bler temps. Uschia na sajan betg tut la maila sa sviluppada endretg e vegnida in ton pli pitschna.

