La gronda part dals fugitivs han stuì laschar enavos tut e ston bajegiar si da nov ina vita.

Il process per ils fugitivs, da chapir ch’els ston anc ina giada entschaiver tar nulla en in pajais cun autas pretensiuns è ina gronda sfida.

Be perquai ch'el u ella haja gì ina buna plazza en ses pajais, na muntia quai betg ch'el u ella possia vegnir en Svizra e puspè lavurar sin quest mastergn, declera la manadra dal post d’integraziun tar il chantun, Patricia Ganter.

Per exempel muntia quai, ch’insatgi ch'era dentista u dentist en ses pajais, stoppia tut tenor anc ina giada far il studi, perquai che sia scolaziun na vegn betg renconuschida en Svizra.

Legenda: Il post d'integraziun accumpogna ils fugitivs davent.. ..da l'entschatta, sur emprender la lingua e durant l'emprendissadi fin ch'els ed ellas han chattà ina lavur fixa. MAD

Uschia porscha il post d'integraziun in vast program per gidar als fugitivs che vegnan en Grischun.

Process d’integraziun

Mumentan frequentan passa 600 persunas il process d'integraziun che cuzza tranter trais e tschintg onns.

E l’emprim pass saja d'emprender la lingua. Suenter circa in onn giaja quai per chattar ina plazza da lavur – quai cun «job coaching». Ina collavuratura u in collavuratur accumpogna mintga fugitiv individualmain fin ch’el u ella ha chattà ina lavur.

Blers dovran fitg bler temp fin ch’els èn tar il punct ch’els vulan ed uschè trist sco igl è: inqual na cuntanscha betg quel.

Tar giuvenils vegnia mess extra bler paisa sin il tudestg. La finamira è numnadamain ch'els ed ellas fan in emprendissadi. Uschia ch'els han la finala la medema scolaziun sco in Grischun u ina Grischuna.

Collavuraziun cun organisaziuns

Schegea ch’il program d’integraziun dal chantun è voluntari, nizzegian tut ils fugitivs la purschida, di Patricia Ganter.

Tut ensemen, sajan ils davos 10 onns enturn 2'700 fugitivs vegnids en il Grischun. Per savair porscher in process d’integraziun optimal, collavura il chantun ensemen cun differentas organisaziuns. Tranter auter la Crusch Cotschna Svizra Grischun.