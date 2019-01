Ier saira è rut or in incendi grond tar la garascha d'autos da posta a Cuira. L'incendi saja entant stizzà, ha confermà la Polizia chantunala sin dumonda da RTR. Almain 20 autos da posta èn vegnids destruids. Ils donns muntan a plirs milliuns francs.

La polizia ha bloccà in grond rayon enturn l'incendi en la garascha sutterrana dals autos da posta.

Incendi en la garascha dals autos da posta a Cuira è stizzà.

Tenor la Polizia chantunala n'hai dà nagins blessads.

Passa 20 autos da posta, autos da reparar ed autos privats d'emploiads èn brischads en la halla da parcar.

Il manaschi è tenor AutoDaPosta garantì cun autos da posta da remplazzament.

Passa 100 pumpiers da Cuira e conturn han stizzà il fieu. Quai tenor indicaziuns da René Schuhmacher, il pledader da la Polizia chantunala. La zona enturn il fieu è immediat vegnida serrada e bloccada. En tut sajan passa 50 persunas dal conturn vegnidas evacuadas. Dad eventualas persunas che sajan vegnidas blessadas na sa la polizia nagut. In policist saja vegnì transportà en l'Ospital chantunal a Cuira pervi da difficultads da respirar.

La halla da parcadis saja vegnida donnegiada dal tuttafatg. Il tancadi ch'è integrà en la halla n'è però betg explodì, ma be vegnì donnegià superficialmain. En la halla sa chattavan passa 20 autos da posta, autos en reparatura, sco er autos privats dad emploiads. Tenor emprimas enconuschientschas sajan tut quels vehichels ars cumplettamain. Donn material hai er dà tar autos parcads en vischinanza ed a parts da bajetgs vischinants. La polizia quinta cun donns material da plirs milliuns francs.

Manaschi garantì almain gievgia

Ils donns muntian a plirs milliuns francs, ha er Katharina Merkle d'AutoDaPosta confermà sin dumonda da RTR. Per pudair garantir il manaschi sajan vegnids charrads a Cuira autos da posta da remplazzament. Il mument na saja perquai betg da far quint cun gronds impediments u retards. Co ch'i giaja lura vinavant ils proxims dis, n'è però anc betg cler. Ins stoppia guardar en l'entira Svizra nua ch'ins survegnia ils vehichels. Quai saja ina gronda sfida – er a lunga vista, uschia la pledadra.

La situaziun curt suenter las 22:00

