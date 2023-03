Ussa che la stagiun va a fin ed ils dis fraids en vargads, avess la situaziun gie da vegnir ruassaivla. Ma uschè simpel na saja quai betg, di Stefan Engler, il president dal cussegl d'administraziun da la Grischelectra SA.

Nus stuain ans preparar per il proxim enviern.

Dumagnà l'emprim burdi cun vegnir tras l'enviern. Quai na munta dentant betg da simplamain metter ils mauns en tastga e spetgar sin la proxima mancanza d'energia pertge lezza stat quasi avant isch, numnadamain proxim enviern.

Urs Meister il manader da fatschenta da la ElCom, la cumissiun d’electricitad statala, di ch'i saja cunzunt era da guardar en l'avegnir. I saja impurtant da chattar ina strategia sur in lung temp. Tenor Urs Meister, na saja dentant betg mo fatg cun promover energia regenerabla. Fatg è che las installaziuns da fotovoltaica vegnan a giugar ina gronda rolla en l'avegnir. Er Stefan Engler menziuna che la forza solara saja mo ina part da la soluziun.

Daventar pli independent

Las ovras atomaras en Germania vegnan messas giu e l'exteriur vegn en emprima lignia a guardar sin els sez e betg ad exportar dapli energia. Uschia saja la finamira era da vegnir pli independent per pudair restar meglier sin agens pes. I stoppia vegnir spargnà vinavant energia e nizzegià ils meds ch’èn avant maun, sco per exempel cun las ovras idraulicas, u er impurtant: augmentar mirs da fermada. Senza import d'energia na giaja tenor Urs Meister dentond betg.

Cura ch'ils pretschs giajan puspè engiu na saja betg segir. I saja da parter dal fatg, ch'ils pretschs vegnian mai pli ad esser uschè favuraivels sco avant 2-3 onns.

Tenor il president dal cussegl d'administraziun da Grischelectra, Stefan Engler, haja mintga persuna ina responsabladad. Quai cun na sfarlattar nagina electricitad. E las ovras electricas hajan ina responsabladad da promover energia regenerabla e da l’autra vart da far cumpras fitg professiunalas. Ed il cusseglier dals chantuns menziuna plinavant che la politica naziunala, stoppia metter a disposiziun instruments per promover quels svilups.

Grischelectra ha producì 37% pli pauc energia

Tenor Stefan Engler, president dal cussegl d'administraziun da la Grischelectra SA, saja vegnì producì circa 31% pli pauca energia ch'en la media dals ultims 10 onns. Per participaziuns ha la Grischelectra SA pajà total 2,1 milliuns francs a la Corporaziun Energia Engiadina, la vischnanca Mesocco sco er al chantun. Quai èn radund 1,2 milliuns pli pauc che l'onn avant. Lura ha Grischelectra anc pajà 3,3 milliuns. L'augment per l'onn 2021/2022 è restà medem l'onn passà, quai tar 0,5 raps per ura kilowatt. Per il prim d'october 2022 è quest augment s'auzà sin 0,6 raps per ura kilowatt e per il prim d'october 2023 vegn quel auzà sin 0,8 raps per ura kilowatt.

Ils custs per la prodcuziun èn s'augmentads sin 6,74 raps per ura kilowatt. L'onn avant eran quai anc 4,62 raps per ura kilowatt. La raschun per ils custs da producziun pli auts, saja cunzunt ch'ins haja producì 37% pli pauca energia, ma er ils custs annuals che sajan sa sbassads be per 4%.

Referat da Dr. Urs Meister

Tenor Dr. Urs Meister, mainafatschenta da la Cumissiun federala d'electricitad Elcom, na saja betg da quintar ch'i dettia quest enviern anc ina mancanza d'energia. Proxim enviern pudess la tensiun dentant puspè crescher.

La Grischelectra SA Avrir la box Serrar la box La Grischelectra è ina societad d'electricitad independenta cun acziunaris che sa repartan sin paratenaris A e partenaris B. Ils acziunaris A (chantun, vischnancas, societads d'electricitad, industria che dovra blera energia sco er la Viafier retica) èn participads cun 70% al chapital d'aczias. Ils partenaris B, la Repower e la Axpo Solutions, tegnan ensemen 30% dal chapital d'aczias. Cun fundar la Grischelectra il 1978 han ins cunzunt vulì garantir che l'energia producida dal chantun e da las vischnancas vegnia er duvrada. Tenor contract da partenaris èn ils acziunaris B obligads da surpigliar e duvrar l'energia che la Grischelectra producescha. Qua han ils partenaris B da surpigliar ils custs annuals per l'energia ed els han da pajar in augment per per mintga ura kilowatt che va tras la Grischelectra.