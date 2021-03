Quant bleras scolastas e scolasts che manchian, na san la Federaziun da mainascolas dal Grischun sco era l'Uffizi chantunal per la scola populara betg dir en cifras exactas. Dentant saja la mancanza avant maun.

En general pon ins dir che la mancanza da scolastas e scolasts è cunzunt in problem en ils vitgs e las valladas. Cunzunt persunas qualifitgadas per il stgalim superiur èn stgartas, di il president da la Federaziun per mainascolas dal Grischun, Silvio Dietrich. Per quest problem ha era mintga scola ina schliaziun individuala:

Per part sa gidan ins cun persunas che n'han betg il diplom necessari per il stgalim superiur, per exempel scolasts da la scola primara. En autras situaziuns prendan ins scolasts da lingua tudestga che chapeschan rumantsch, sch’ins na chatta uschiglio betg insatgi.

Ina consequenza da la mancanza da persunas d’instrucziun è, che las scolas cumbattan per las scolastas ed ils scolasts ch’èn avant maun. Tut tenor prendian scolas davent scolasts dad autras – cun far gust da vegnir ad instruir en lur vitg, declera Silvio Dietrich.

Rumantsch Grischun sco schanza

Che scolastas e scolasts vegnan barattads tranter ils idioms na datti betg uschè savens. I na saja betg sclaus ch’ina scolasta sursilvana sappia dar scola en l’Engiadina u en il Surses, dentant na saja quai betg usità. Qua fiss il Rumantsch Grischun stà la gronda schanza, di Silvio Dietrich.

Cun il Rumantsch Grischun avessan nus pudì lavurar pli surregiunal, ma questa situaziun n’è betg dada e nus essan puspè fixads pli fitg sin las differentas regiuns. E quai è natiralmain per questa problematica fitg donn.

La Bassa è attractiva

Sper las sfidas linguisticas vegnia vitiers che la Bassa ed ils centers sajan lieus fitg lucrativs per lavurar. Vinavant veglian ils giuvens dad ozendi era restar flexibels e betg sa fixar sin in lieu:

Ils giuvens na vegnan betg en plazza, stattan en quest vitg, bajegian chasa, maridan e survegnan uffants. Questa tenuta è cleramain davent. Blers vegnan a lavurar per in fin dus onns, e van lura puspè sin viadi ni emprovan insatge auter. Els èn simplamain bler pli flexibels e main liads.

Undas da mancanza

Mo Silvio Dietrich manegia, ch’i dettia adina puspè undas cun mancanza da persunas d’instrucziun, e lura puspè undas, nua ch’i dettia bleras scolastas e blers scolasts. En questas situaziuns na dettia nagut auter che far il meglier ordlonder – e far gust a giuvnas e giuvens sco era creschids da far la Scola auta da pedagogia.