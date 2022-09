La Scola auta da pedagogia dal Grischun porscha a partir dal 2023 er studis per daventar scolasta u scolast per la secundara e reala, er a persunas senza prescolaziun da scolast. Per questas scolaziuns pon s'annunziar persunas cun in bachelor ubain in master en in rom da scola per sa qualifitgar sco persunas d'instrucziun da la scola reala u secundara, sco che la regenza scriva. Persunas cun in master pon far la medema scolaziun che cumpiglia lura er la qualificaziun sco persuna d'instrucziun per scolas medias.

Presavida èn roms d'instrucziun sco premissa

Cundiziun è però ch'il bachelor ubain il master ch'ins ha fatg correspunda ad in dals roms d'instrucziun, ubain cumpiglia avunda savida en in dals roms d'instrucziun. Sco per exempel in studi da master sco inschigner che cumpiglia avunda savida en ils roms da matematica, fisica u era chemia.

Quai munta ch'ins sto avair avunda presavida da roms d'instrucziun tras l'agen studi ch'ins po suenter sa concentrar sin las qualificaziuns spezificas da persunas d'instrucziun sco per exempel pedagogia, metodica e didactica. La scolaziun è pussaivla cumplementara a la professiun e dura trais onns.

Scolaziun per diplom da secundara e reala continuescha

Sco quai che la regenza grischuna communitgescha cuntinuescha la Scola auta da pedagogia a Cuira la scolaziun da scolastas e scolasts primars ch'instrueschan classas realas u secundaras cun ina lubientscha speziala. Questas pon absolver il studi cumplementar a la professiun per cuntanscher il diplom per il stgalim secundar I. Danov collavura la Scola auta da pedagogia per questa furmaziun cun la Scola auta da pedagogia dal Son Gagl.