Bachmann vegnia onurà per sia tenuta consequenta envers l'artisanadi ed il material, scriva la fundaziun. Surtut co Bachmann s'avischinia a moda experimentala a la materia prima lain, co el dovria spargnus il material haja motivà la giuria da surdar il premi a Bachmann.

La surdada dal premi è ils 12 da mars 2018 en la Klibühni a Cuira. Il premi è dotà cun 10'000 francs.

